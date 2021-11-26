В Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Украина утилизирует около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, у которой закончился срок годности. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.



«Будет утилизировано чуть больше 400 тысяч доз. Регионы уже подсчитали эти остатки. Это вакцина, полученная в рамках гуманитарной помощи. Ее получателем был Центр общественного здоровья. Утилизации будет подлежать только вакцина AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября», – сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что эту вакцину уже изъяли из оборота.



При этом Кузин отметил, что большие остатки вакцины AstraZeneca могли возникнуть из-за сильного влияния определенных антивакцинальных настроений и мифов, несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат.