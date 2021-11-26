Зеленский упрекнул Бутусова в «сливе» информации о применении «Байрактара» на Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона высказал главному редактору издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову недовольство тем, что тот обнародовал информацию о применении Вооруженными силами Украины ударного беспилотника «Байрактар» на Донбассе.



«За последнюю неделю два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, Франции, Германии и других стран я провожу из-за вас. Рассказать почему? Объясню: вы первый человек, которая показала информацию относительно ответа нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе», — сказал Зеленский Бутусову.



По словам Зеленского, Бутусов выкладывает такую информацию «точно также, как и вы "сливали" информацию относительно господина [экс-главы ГУР МОУ Василия] Бурбы».



Также он обвинил главреда «Цензор.Нет» в «гибели людей».



«На вашей совести гибели людей. После этого сколько на нас атак было и бомб, сброшенных дронами», — подчеркнул Зеленский.

26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар». БПЛА ударил по гаубице боевиков, которая, по сообщениям штаба ООС, обстреливала украинские позиции вблизи Гранитного, в результате чего погиб украинский военный и были разрушены дома.