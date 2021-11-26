Зеленский исключил наступление ВСУ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что украинская сторона не пойдет на силовое решение конфликта на Донбассе. По его словам, люди — прежде всего, и «мы не можем потерять всю нашу армию».



«Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно наступать войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то наступать мы сейчас не будем. Я считаю, что люди — прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию… Это сегодня невозможно», — отметил Зеленский.

Также президент Зеленский заявил, что Украина стремится решить конфликт на Донбассе. А в потере контроля над Крымом, Донетчиной и Луганщиной обвинил и.о. главы государства в 2014 году Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко.