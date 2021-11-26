Зеленский заявил, что «очень хочет» закончить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заверил, что стремится решить конфликт на Донбассе.



«Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это не звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.



Он обвинил своего предшественника Петра Порошенко в «потере» Донбасса, а и.о. главы государства в 2014 году Александра Турчинова — в «потере» Крыма. «Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев», — заявил Зеленский.

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