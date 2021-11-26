Столтенберг: Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны не распространяются на Украину, передает «РБК-Украина».



Он прокомментировал во время пресс-конференции позицию НАТО в случае прямой военной угрозы Украине.



«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну», — заявил Столтенберг.



Принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Вашингтонского договора, состоит в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Впервые статья 5 была введена после терактов 11 сентября в США, и НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны.



Для обеспечения коллективной обороны НАТО имеет постоянные силы на дежурстве.