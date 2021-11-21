В Кремле предположили, что Украина хочет начать военные действия под прикрытием НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию об угрозе нападения на Украину искусственно созданной истерикой. Он предположил, что Киев хочет начать военные действия, чтобы освободить оккупированные территории.



Об этом пишет агентство ТАСС.



Песков заявил, что не исключает попыток провокаций, которые должны подтвердить заявления Запада об угрозе вторжения России в Украину.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков.



Он предположил, что Украина якобы пытается предпринять «очередную попытку силового решения своей проблемы». Песков не исключил, что Киев хочет это организовать под прикрытием учений НАТО.

«Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия», — резюмировал Песков.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сегодня, 21 ноября заявил, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, возле границ Украины находятся 92 тысячи российских военных.



Ранее в СМИ сообщалось, что разведка Соединенных Штатов предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину.