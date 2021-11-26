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Перелом челюсти, сломаны пальцы: В горсовете Селидово произошла драка

26 ноября 2021, 21:30

Перелом челюсти, сломаны пальцы: В горсовете Селидово произошла драка

Пострадавший в драке депутат Артур Суков. Фото: скриншот видео Facebook Пострадавший в драке депутат Артур Суков. Фото: скриншот видео Facebook

В Селидово на сессии горсовета сегодня, 26 ноября, произошла драка, в результате пострадали два местных депутата, передает «Общежитие».

Видео потасовки опубликовала в своем Facebook руководитель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Поламарчук, которая приехала на сессию. 

«Я по приглашению Общества людей с инвалидностью Селидово приезжала с коллегами отстоять помещение, которое выделили 30 лет назад под общество. Новая власть решила его забрать под предлогом, что там не убрана пыль и требует помещение ремонта... Я призвала депутатов не голосовать в преддверии Международного дня людей с инвалидностью. Депутаты посчитали, что выступать общественность не имеет права. Было много членов общества. Потасовка началась так быстро, что я не поняла, как и с чего произошло. Первый раз попала в такой ужас. Поломали пальцы женщине», — рассказала Надежда Поламарчук.

Исполняющий обязанности городского головы Селидово, секретарь горсовета Роман Суков заявил, что во время 14-й сессии горсовета «в помещение ворвался нардеп от ОПЗЖ Владимир Мороз со своей "свитой", как говорят "титушками" или "боксерами"», вместе с бывшим мэром Виталием Нешиным, которому депутаты ранее выразили недоверие.

«Они пытались сорвать сессию и показать, что они здесь хозяева. Потом один из "титушек", как потом оказалось — помощник нардепа, подошел к нашему Артуру Сукову, когда тот разговаривал с Морозом, и со стороны, тот даже не видел, несколько раз ударил его в челюсть. В результате у Артура перелом челюсти и сломана надбровная кость в двух местах. Другой помощник нардепа сломал руку депутату горсовета Татьяне Мухаметвалиевой, несмотря на то, что она женщина», — рассказал и.о. городского головы Селидово.

В ОПЗЖ по поводу инцидента заявили, что в Селидово «народный депутат Владимир Мороз вместе с депутатами от ОПЗЖ заблокировали принятие местной властью в лице Руслана Сукова незаконного решения, которым у представителей городской общественной организации людей с инвалидностью отобрали бы часть помещений для их дальнейшей сдачи в аренду».

В ОПЗЖ также утверждают, что во время выступления Владимира Мороза на него «пытались оказать силовое давление представители команды Сукова, чем сорвали сессию. В ситуацию вынуждены были вмешаться правоохранительные органы».

Видео драки распространилось в соцсетях. Осторожно, присутствует нецензурная лексика.

 

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