В Селидово горсовет отправил в отставку мэра. Он намерен оспаривать решение в суде

В Селидово депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Виталия Нешина. Мэр с таким решением не согласен и заявил, что будет оспаривать его в суде, говорится в сюжете ТРК «Орбита».



Депутаты приняли решение об отставке Виталия Нешина путем тайного голосования в ходе сессии Селидовского городского совета 24 мая. Голоса «за» отдали 18 человек, или 2/3 депутатского корпуса.



После досрочного прекращения полномочий городского головы, согласно законодательству, его обязанности исполняет секретарь горсовета Руслан Суков.



«Своим решением депутаты высказали свое видение дальнейшего развития города Селидово, и 2/3 депутатов проголосовали за отставку городского головы», – говорит Суков.



Сам Виталий Нешин с таким решением не согласен и готовит документы для подачи в суд.



«Мы продолжаем работать по закону, а то, как они хотят и хотели с самого начала – вносить смуту, беспорядок, их ничего не устраивает – пускай помогают, вместе будем развивать громаду. Мы подготовили все документы. Я наложу вето на их решение, это противозаконно», – подчеркивает Нешин.



Если суд оставит решение депутатов в силе, Верховная Рада Украины должна будет в 90-дневный срок назначить внеочередные местные выборы в Селидовской ОТГ.

Виталий Нешин победил на выборах главы Селидовской городской объединенной территориальной громады в октябре 2020 года как выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В феврале 2021 года между мэром и секретарем горсовета Русланом Суковым уже произошел конфликт. Нешин обвинил Сукова в том, что во время сессии горсовета 22 февраля он попытался захватить власть и сместить с должности главу громады. По этому факту мэр обращался в суд и получил решение в свою пользу.