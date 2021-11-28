ГБР открыло уголовное производство по факту стрельбы Бутусова из гаубицы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в рамках которого изучит видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым, на котором он стреляет из «Гаубицы Д-20». Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



28 ноября Бутусов на своей странице в Facebook выложил видео, где он стреляет из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «По оккупантам огонь».



На следующий день Бутусов дописал, что видео снято «очень давно» и не на Донбассе, а во время «тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины».





По предварительным выводам ГБР, инцидент действительно произошел вне зоны ООС на Донбассе.



Однако в ГБР полагают, что «обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину».



В ведомстве отметили, что все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Бутусовым, будут проверены в том числе в порядке статьи 414 Уголовного кодекса (Нарушение правил обращения с оружием) и статьи 437 Ук (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).



Юрий Бутусов посчитал, что уголовное производство завели против него. Однако в Госбюро расследований уточнили, что производство возбуждено не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту. «В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию», — пояснили правоохранители.



В ГБР напомнили, что занимаются исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом производства.