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Кремль отказался подтвердить получение украинского списка на обмен пленными

29 ноября 2021, 14:23

Кремль отказался подтвердить получение украинского списка на обмен пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Украина передала России через президента Турции Реджепа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает ТАСС.

«Это сообщение я оставляю без комментариев», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что проблема верификации списков удерживаемых лиц «давнишняя» и до сих пор ее решить не удалось. «Проблема была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами [Россией и Украиной]», — добавил он.

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, что через президента Турции Реджепа Эрдогана передала России список из 450 украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в РФ и Крыму. Зеленский отметил, что ответа пока нет.

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