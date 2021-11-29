Кремль отказался подтвердить получение украинского списка на обмен пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Украина передала России через президента Турции Реджепа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает ТАСС.



«Это сообщение я оставляю без комментариев», — сказал Песков.



Он подчеркнул, что проблема верификации списков удерживаемых лиц «давнишняя» и до сих пор ее решить не удалось. «Проблема была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами [Россией и Украиной]», — добавил он.

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, что через президента Турции Реджепа Эрдогана передала России список из 450 украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в РФ и Крыму. Зеленский отметил, что ответа пока нет.