Зеленский: Эрдоган передал Кремлю списки удерживаемых украинцев, ответа пока нет

Украина через президента Турции Реджепа Эрдогана передала России список из 450 украинцев, которые удерживаются на Донбассе, в РФ и Крыму, однако ответа пока нет.



Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.



Зеленский отметил, что передавал списки и другим лидерам, среди которых глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.



Зеленский надеется, что вопрос освобождения удерживаемых украинцев будет поднят во время переговоров Байдена с президентом РФ Путиным.