В группировке «Талибан» признали Крым российским

Радикальное исламистское движение «Талибан» заявило о своей поддержке действий России в отношении Крыма. Об этом заявил спикер организации Забихулла Муджахид в интервью российскому изданию Oсtagon.



В своем комментарии Муджахид сказал, что талибы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, а также в мире и стабильности в целом по всему региону. По его словам, «Талибан находится на стороне людей», которые живут в Крыму.



«Нужно слушать, чего люди хотят, потому что они имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с этим», — резюмировал представитель «Талибана».

Ранее сообщалось, что Россия установила рабочие контакты с представителями группировки «Талибан», которая захватила власть в Афганистане.