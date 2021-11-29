Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела

Станица Луганская и село Малиново частично остались без света из-за обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба «Луганского энергетического объединения».



Как отмечается в сообщении, без света остались 1185 абонентов. Поврежденные линии электропередач будут возобновлять завтра.

В течение суток пророссийские боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 2 из них — из с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрела пострадал украинский военный.