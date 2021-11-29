На Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный — штаб ООС

В течение суток пророссийские боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 2 из них — из с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.



Боевики открывали огонь из автоматических станковых, противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.



В результате обстрела ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Как отмечено в сообщении, ему оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.



В штабе добавили, что вели ответный огонь, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Утро на Донбассе 29 ноября началось с обстрела Светлодарска из автоматических станковых гранатометов.



За прошедшие сутки, по данным штаба, боевики совершили одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



