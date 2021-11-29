Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.



Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента. Причины увольнения не названы.



Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки в СБУ в сентябре 2019 года. В 2020 году президент присвоил ему воинское звание генерал-майора СБУ.

На прессконференции 26 ноября Зеленский сказал, что ему «стыдно» за то, как украинская контрразведка оказалась не готова и не профессиональна во время операции по задержанию так называемых «вагнеровцев».