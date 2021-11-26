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«Вагнергейт», госпереворот и угроза нападения РФ — главные тезисы пресс-марафона Зеленского

26 ноября 2021, 18:40

«Вагнергейт», госпереворот и угроза нападения РФ — главные тезисы пресс-марафона Зеленского

Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провес пресс-марафон, во время которого отвечал на вопросы 30 журналистов. «Новости Донбасса» собрали самые важные заявления украинского  лидера.

Ахметов, Россия и госпереворот

Президент Владимир Зеленский заявил, что у в распоряжении украинской власти есть аудиозаписи, на которых представители России обсуждают привлечение олигарха Рината Ахметова к госперевороту в Украине. По словам Зеленского, у власти есть информация, что госпереворот готовится на 1-2 декабря.

«У нас есть не только агентурная информация. У нас есть звуковая информация, на которой представители Украины, скажем так, обсуждают с представителями России, скажем так, участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и так далее», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.

Отмена спецоперации по «вагнеровцам»

Президент Владимир Зеленский заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию участников ЧВК «Вагнер» из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с боевиками летели бы обычные граждане, которые могли бы пострадать в результате ее осуществления.

«У меня был один к нему (Василию Бурбе, тогдашнему начальнику украинской разведки, который предложил спецоперацию — ред.) вопрос: [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган должен знать? Он мне отвечает: "нет!". Так самолет вылетает из Минска и там будут обычные люди. Там будет больше 100 людей — граждан других государств. А если боевики захватят самолет, может быть такое? Он мне отвечает: "может!"», — передает Зеленский содержание беседы с Бурбой.

Поэтому, как сказал президент, спецоперацию решили не проводить. Кроме того, у него создалось ощущение, что Украину втягивают в «этот скандал», чтобы ухудшить отношения с другими странами, в частности, с Турцией.

Бутусов и «слив» информации об ударе «Байрактара»

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона высказал главному редактору издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову недовольство тем, что тот обнародовал информацию о применении Вооруженными силами Украины ударного беспилотника «Байрактар» на Донбассе.

«За последнюю неделю два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, Франции, Германии и других стран я провожу из-за вас. Рассказать почему? Объясню: вы первый человек, которая показала информацию относительно ответа нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе», — сказал Зеленский Бутусову.

Путин должен опровергнуть подготовку нападения на Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что президенту России Владимиру Путину следует публично опровергнуть подготовку военного вторжения в Украину.

«От россиян мы постоянно слышим, что "чего-то не хватает для встречи". Мне кажется, что если они не думают об эскалации <...>, то россияне и президент РФ должны сказать, что "мы не планируем [наступление]"», — заявил Зеленский во время пресс-марафона.

«Хочу закончить войну на Донбассе»

Президент Владимир Зеленский заверил, что стремится решить конфликт на Донбассе.

«Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это не звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.

Также он обвинил своего предшественника Петра Порошенко в «потере» Донбасса, а и.о. главы государства в 2014 году Александра Турчинова — в «потере» Крыма.

Наступление ВСУ исключено


Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что украинская сторона не пойдет на силовое решение конфликта на Донбассе. По его словам, люди — прежде всего, и «мы не можем потерять всю нашу армию».

«Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно наступать войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то наступать мы сейчас не будем. Я считаю, что люди — прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию… Это сегодня невозможно», — отметил Зеленский.

Возможна эскалация со стороны России

Президент Владимир Зеленский не исключает эскалацию со стороны России и видит три сигнала, свидетельствующих о такой возможности.

Первым фактором он назвал скапливание войск. Вторым — ужесточение риторики российских медиа и третьим — «сложный момент» по «Северному потоку» −2 и напряженную ситуацию на белорусско-польской границе.

Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе.

«Россия считает, что если мы проголосуем закон [о переходном периоде], то это будет означать выход украинской стороны из Минского процесса», — сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, на законопроект «не очень позитивно» реагируют «наши союзники, которые полностью поддерживают Украину» в вопросах Крыма и Донбасса.

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