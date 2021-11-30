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В ОРДЛО ускорили интеграцию молодежи в РФ, массово издавая учебники с идеями «русского мира» — Денисова

30 ноября 2021, 22:42

В ОРДЛО ускорили интеграцию молодежи в РФ, массово издавая учебники с идеями «русского мира» — Денисова

Ускорилась незаконная интеграция молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию. Массово издаются учебники с искривлением исторической правды. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Оккупационными администрациями, действующими на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, в ноябре 2021 года было издано 109 тысяч книг по истории для общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений: учебники "История Донбасса: от древности до современности" (100 тысяч экземпляров — в Донецкой области), "История Великой Отечественной войны. Часть 1" (9 тысяч экземпляров — в Луганской области)», — сообщила омбудсвумен на своей странице в Facebook.

Она отметила, что несмотря на исторические факты, в книгах «прослеживается неразрывная связь Донбасса с историей, культурой и государственностью российской империи». Молодежи ОРДЛО таким образом искусственно навязывают идею неотъемлемости временно оккупированных территорий от «русского мира».

«Категорически осуждаю действия и методы оккупационных администраций, направленные на уничтожение национальной идентичности украинского населения и продвижение идей "русского мира", с использованием детей — граждан Украины», — подчеркнула Денисова.

Омбудсвумен сообщила, что обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

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