В ОРДЛО ускорили интеграцию молодежи в РФ, массово издавая учебники с идеями «русского мира» — Денисова

Ускорилась незаконная интеграция молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию. Массово издаются учебники с искривлением исторической правды. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Оккупационными администрациями, действующими на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, в ноябре 2021 года было издано 109 тысяч книг по истории для общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений: учебники "История Донбасса: от древности до современности" (100 тысяч экземпляров — в Донецкой области), "История Великой Отечественной войны. Часть 1" (9 тысяч экземпляров — в Луганской области)», — сообщила омбудсвумен на своей странице в Facebook.



Она отметила, что несмотря на исторические факты, в книгах «прослеживается неразрывная связь Донбасса с историей, культурой и государственностью российской империи». Молодежи ОРДЛО таким образом искусственно навязывают идею неотъемлемости временно оккупированных территорий от «русского мира».



«Категорически осуждаю действия и методы оккупационных администраций, направленные на уничтожение национальной идентичности украинского населения и продвижение идей "русского мира", с использованием детей — граждан Украины», — подчеркнула Денисова.



Омбудсвумен сообщила, что обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры реагирования.