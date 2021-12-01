Путин хочет юридических гарантий Запада о нерасширении НАТО на восток

Россия в диалоге с США и их союзниками намерена добиваться гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.



«Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача — добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России», — сказал Путин и предложил Западу «начать на этот счет предметные переговоры».



Президент РФ подчеркнул, что «нужны именно правовые, юридические гарантии».



По его словам, западные коллеги отказались выполнить устные обязательства, но «все было сделано ровно наоборот».



«Мы для себя никаких особых условий не требуем, понимаем, что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех государств Евроатлантики», — резюмировал Путин.

Накануне Путин назвал «красной линией» для России расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины.