Путин назвал «красной линией» расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть «красной линией» для России, заявил президент РФ Владимир Путин во время участия в инвестиционном форуме «Россия зовет!».



У него также спросили, собирается ли Россия ввестий войска в Украину.



«О возможности ввода российский войск в Украину говорили еще в начале года. Мы проводили учения "Запад-2021". Как видим, этого [ввода войск в Украину] не случилось. Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не буде испытывать», — ответил Путин.



Он добавил, что для людей, «проживающих в двух непризнанных пока республиках — "ДНР" и "ЛНР" — тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».



«В-третьих, РФ также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся полномасштабные учения, в том числе незапланированные. Как это совсем недавно было в Черном море, когда в 20 километрах от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие», — заявил президент РФ.



Говоря о «красных линиях» в отношениях с Западом, Путин выразил недоумение тем, что было принято решение расширять НАТО на восток. По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.



«На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт», — заявил Путин и добавил, что Россия подготовила «ответ» в виде своего гиперзвукового оружия.



Он напомнил, что выступает против установки подобных систем в Украине.



«Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории», — сказал Путин.



Он предупредил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, «если и дальше будет расширяться эта инфраструктура [НАТО]».