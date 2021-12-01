США призывают установить «рождественское перемирие» на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают Украину и Россию принять меры по прекращению огня в период рождественских праздников. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд в ходе Киевского форума безопасности в среду.



Она отметила, что приближаются рождественские праздники. По ее словам, США ожидают, что, возможно, будет возобновлено полное прекращение огня, обмен заключенными, откроют пропускные пункты.



«И мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и совместной выработке пакета мер, в первую очередь, касательно прекращения огня в контексте рождественских праздников. Это было бы очень хорошее начало», — подчеркнула Нуланд.