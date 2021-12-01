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Переговоры по Донбассу в тупике, США могут сыграть вспомогательную роль — Нуланд

01 декабря 2021, 18:44

Переговоры по Донбассу в тупике, США могут сыграть вспомогательную роль — Нуланд

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд констатировала, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик. По ее словам, США могут сыграть вспомогательную роль, как это было раньше, чтобы сдвинуть процесс. Об этом она заявила в ходе Киевского форума безопасности в среду.

Нуланд отметила, что США давно поддерживают Минские соглашения как единственный документ, по которому была достигнута договоренность между Россией и Украиной.

«Но если посмотреть на Минские соглашения, то как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется. Но по большому счету, основное требование состоит в том, чтобы вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы на Донбассе», — сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что сейчас переговоры по Донбассу в тупике, но стоит предпринять попытки поменять эту ситуацию, в чем могут помочь США.

«Переговоры зашли в глухой угол, и обе стороны делают все для того, чтобы все микроэлементы замедляли обсуждение больших элементов. Хочет ли президент Путин действительно выполнять "Минск" и вернуть Донбасс — мы не знаем, но мы верим в то, что стоит попробовать еще раз и проверить это. Мы верим в то, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах», — отметила Нуланд.

По ее словам, речь идет о том, что параллельно с Нормандским форматом работал еще один формат переговоров.

«Мы не видим никакой альтернативы [Минским соглашениям]. Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки между сторонами», — добавила заместитель Госсекретаря США.

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Россия-Украина Нормандский формат США-Украина Минские соглашения

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