На Донетчине 90 горняков остаются под землей, требуя выплату долгов по зарплате

В Доброполье 90 горняков шахты «Алмазная» предприятия «Добропольеуголь – добыча» остаются под землей, требуя выплатить им зарплатный долг. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



По его словам, на шахту приехало руководство, идут переговоры с горняками.



«По предварительной информации, о недовольстве ситуацией и готовности присоединиться к шахтерам "Алмазной" заявляют другие работники "Шахтоуправления "Добропольское"», — добавил Волынец.



Он уточнил, что общая задолженность по государственному предприятию «Добропольеуголь – добыча» превышает 100 млн гривен.



Волынец добавил, что работники участка №2 шахты «Алмазная» 30 ноября приняли решение не подниматься на поверхность и не добывать уголь, пока им не выплатят зарплатный долг.

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