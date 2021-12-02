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Лавров: Россия готовит новые предложения по системе европейской безопасности

02 декабря 2021, 14:59

Лавров: Россия готовит новые предложения по системе европейской безопасности

Россия готовит новые предложения по европейской безопасности, которые, по мнению Кремля, остановят дальнейшее расширение НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на министерской встрече ОБСЕ в Стокгольме.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. В НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается "кошмарный" сценарий военного противостояния», — сказал Лавров в своем выступлении.

По его словам, «идет военная "накачка" Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж Минских договоренностей и подпитывает иллюзию силового решения конфликта».

Лавров также заявил, что для Москвы возникли новые военные угрозы на ее границах. «Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение определенных систем оружия в непосредственной близости к территории России.

«В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения. Рассчитываем на их серьезное рассмотрение, по существу и без отговорок. Думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль», — добавил Лавров.   

Сегодня в Стокгольме началась 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.

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