Лавров: Россия готова восстановить отдельный канал переговоров с США по Украине

Россия готова сотрудничать с США по вопросам мирного урегулирования в Украине и восстановить отдельный канал переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министериала ОБСЕ в Стокгольме.



Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована «в урегулировании украинского кризиса».



«Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая Нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы, и мне будет очень интересно услышать пояснение Энтони [Блинкеном] тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация», — сказал глава МИД РФ.



Он отметил, что эти пояснения помогут «сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию в Украине».



В своем выступлении на открытии министериала ОБСЕ Энтони Блинкен возложил ответственность на Россию за невыполнение Минских соглашений. По словам госсекретаря США, Россия так и не отвела войска и не прекратила боевые действия.

Сегодня в Стокгольме началась 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.