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Борьба технологий: Украина наладила новые средства РЭБ для противодействия российским беспилотникам

02 декабря 2021, 15:36

Борьба технологий: Украина наладила новые средства РЭБ для противодействия российским беспилотникам

С сентября в зоне проведения операции Объединенных сил налажена работа новейшей системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью «Донбасс. Реалии».

Он отметил, что российские беспилотники «Орлан-10» боевики интенсивно применяют по всей линии соприкосновения, но украинские военные им противодействуют.

«Они [российские беспилотники] использовались очень интенсивно до сентября месяца. В сентябре мы наработали систему РЭБ, где замкнули новейшие средства РЭБ, выпущенные Украиной, новейшие средства связи и противовоздушную оборону. Это замкнули в единую автоматизированную систему и сейчас очень и очень непросто "Орланам" перейти на нашу сторону и вести разведку или корректировать огонь», — сказал Павлюк.

Командующий ООС добавил, что боевикам помогают российские специалисты по РЭБ.

«Я знаю, очень многие мощные специалисты приехали на ту сторону и изучают, как все-таки нас победить. Борьба технологий. Но в последний период все-таки активность "Орланов" уменьшается, потому что мы максимально противодействуем им», — пояснил Павлюк.

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