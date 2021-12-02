Охват и отрезание украинских войск на Донбассе: Командующий ООС — о военных планах России

Украинские военные рассматривают разные варианты агрессивных действий России, в том числе окружение группировки ВСУ на Донбассе. Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью «Донбасс. Реалии».



Он прокомментировал российские военные учения «Запад-2021», во время которых, по отдельным сведениям, отрабатывалось окружение сил ООС на Донбассе.



«Этот вопрос давно уже рассматривался — еще в 2017–18 годах, где один из ключевых вопросов по наступлению — это был охват и отрезание от основных сил группировки украинских вооруженных сил, которая находится здесь, на Донбассе. Потому что идти в лоб — это для них очень опасно, это огромные потери с их стороны, поэтому как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения», — сказал Павлюк.



По его словам, в ВСУ этот вопрос учитывают и усиливают нужные направления, изучают развертывание резервов на соответствующих рубежах.



«Угроза идет в течение 8 лет. Начиная с 2014 года мы это не исключаем. Это война, это Россия. От России можно ожидать любое развитие ситуации в любую минуту. Возможно, логически ничем не поддержанное и неадекватное», — добавил командующий ООС.