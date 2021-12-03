«Просто смешно». Посол США при ОБСЕ отреагировал на российские заявления об угрозе НАТО

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер отверг обвинения российских властей о том, что НАТО представляет угрозу для России. Об этом он заявил в интервью «Новостям Донбасса».



«Когда министр иностранных дел [России Сергей] Лавров утверждает, что государства НАТО представляют угрозу для России, давайте посмотрим, что НАТО развернуло на границах России в странах Балтии. У нас есть многонациональные батальоны в каждой из стран Балтии. В Польше у нас чуть больше батальона, но ненамного больше. Батальон — это небольшое количество. Бригада — значительно больше. Россия имеет десятки и десятки бригад на западной границе», — сказал Карпентер.



По его словам, «просто смешно» думать, что «небольшая концентрация многонациональных войск может каким-то образом участвовать в наступательных действиях против армии, которая в 10, может быть, в 15 раз больше по другую сторону границы».



«И я думаю, что министр иностранных дел Лавров достаточно умен, чтобы точно знать этот факт, но российской стороне полезно представить НАТО как постоянную угрозу, которая окружает Россию. Это один из их любимых рассказов», — подчеркнул посол США при ОБСЕ.



Он назвал НАТО оборонительным альянсом. «Большая часть имеющейся у него техники и вооружения, особенно на восточном фланге альянса, носит оборонительный характер, и наши российские друзья знают об этом», — резюмировал Карпентер.



Полную версию интервью с Майклом Карпентером смотрите сегодня, 3 декабря, в 18:00 на YouTube-канале «Новости Донбасса». Текстовая версия интервью будет доступна на сайте.