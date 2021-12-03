Байден заявил, что помешает Путину «сделать то, что он может сделать» Украине

Президент США Джозеф Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, которые помогут Украине противостоять России. Об этом пишет «Reuters».



«Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», – сказал Байден.



При этом на брифинге 3 декабря он отметил, что уже через несколько дней планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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