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Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу — Кулеба

03 декабря 2021, 21:35

Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу — Кулеба

Украина готова к любым форматам переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги работы украинской делегации на министериале ОБСЕ, передает «Дом».

«Украина остается преданной дипломатическому пути. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что совместно с западными партнерами Украина работает над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и чтобы она начала выполнять Минские соглашения.

«По состоянию на сейчас Россия действует деструктивно в ОБСЕ в целом. Она заблокировала не только работу миссии в пунктах "Гуково" и "Донецк", но и, например, проведение годового обзора выполнения обязательств по вопросам человеческого измерения. Это мероприятие, которое ежегодно проходило, и Россия его блокирует», — добавил глава МИД.

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