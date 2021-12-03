Кулеба рассказал, какие меры сдерживания РФ обсуждаются с партнерами Украины

Пакет сдерживания России от военной операции против Украины включает меры по трем направлениям. Об этом заявил министр иностранный дел Дмитрий Кулеба после заседания ПА ОБСЕ в Стокгольме.



«Первый — четкая коммуникация с Россией по всем каналам — открытым и закрытым — про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия.



Второе — разработка санкционного пакета, который будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции: "это будут санкции очень тяжелые для нее экономически".



Третье — это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности», — заявил Кулеба в своем видеообращении.



По всем этим направлениям ведется обсуждение с украинскими партнерами, добавил он.

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