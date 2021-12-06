Резников хочет разместить военных инструкторов из Канады, США и Британии на Донбассе

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Об этом он заявил в интервью The Globe and Mail.



По словам Резникова, Украине нужен «быстрый ответ» со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.



Но не менее важным, по его словам, было бы размещение канадских, американских и британских военных на позициях вблизи линии фронта.



«У вас [в Канаде] есть обучающая программа в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 [военных] инструкторов отправьте 500 инструкторов», — сказал он, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 военных, которая базируется в Яворове на западе Украины.



По словам Резникова, эти военные инструкторы нужно разместить в тех местах, где Россия может их видеть.



«Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином», — подчеркнул министр.



Резников считает, что «над этими территориями должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании». «То, что вы здесь, было бы также хорошим знаком для россиян», — резюмировал он.