Резников: Наступление России возможно, но не обязательно

Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.



«Наше видение очередной подготовки РФ совпадает с оценками иностранных партнеров. Разведки взаимодействуют очень интенсивно. Единственное отличие в восприятии: для нас эта война продолжается почти 8 лет. И мы благодарный нашим партнерам, которые начали говорить о российской агрессии и угрозе открыто. Однако, когда она зафиксирована и признана ими, мы предлагаем сконцентрироваться на формировании совместного ответа», — заявил Рзников.



Он отметил, что РФ в течение года применяет тактику «волн». Сначала Россия сконцентрировала войска вблизи границ Украины, потом личный состав отводился в места дислокации, а техника оставалась, что позволяет сократить время на развертывание.



Глава Минобороны сообщил, что суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.



Он отметил, что Россия уже начала зимние военные учения. В течение прошлой недели произошло усиление танками и бронетехникой в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух российских десантных кораблей в Черное море, их количество достигнет 9. Это позволит РФ перекидывать до 3000 военных и до 250 единиц бронированной техники.



«За этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет», — подчеркнул министр.



Он добавил, что украинская разведка анализирует все сценарии, «включительно с самыми худшими». Разведка отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует и наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.



«Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание — отвернуть его», — резюмировал Резников.