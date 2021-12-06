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Зеленский в День ВСУ: Армии передано около ста единиц нового вооружения и военной техники

06 декабря 2021, 20:11

Зеленский в День ВСУ: Армии передано около ста единиц нового вооружения и военной техники

Украинской армии в разных регионах передано около ста единиц нового вооружения и техники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе торжественных мероприятий в Харькове по случаю 30-летия Вооруженных cил Украины.

Он отметил, что армия получает международную военную помощь, а также новое вооружение отечественного производства.

«Сегодня здесь (в Харькове — Ред.) и в других регионах Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М.1"», — заявил Зеленский, выступая на площади Свободы в Харькове.

Он отметил, что подписано соглашение с Великобританией на сумму свыше 60 млрд гривен о строительстве украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставках в Украину противоминных кораблей и оснащении военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.

Также президент сообщил, что Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса «Ада», а сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будет передано два патрульных катера типа «Island» с украинскими названиями «Фастов» и «Сумы».

Зеленский добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178. Кроме того, на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы «Лелека» и Bayraktar, и в Украине будет построен собственный завод по изготовлению современных военных дронов.

«Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВСУ получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26», — сказал президент.

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