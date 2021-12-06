В 2022 году все ветераны войны на Донбассе, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры — Зеленский

В следующем году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины, которые стоят в очереди на жилье, получат квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.



«В следующем году впервые с начала 2014 года полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины», — сказал Зеленский.



Президент добавил, что сразу после этого обеспечивать жильем начнут и других украинских военнослужащих.