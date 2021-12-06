Тысяча за вакцинацию: Минздрав предупреждает о мошенничестве

Министерство здравоохранения заявило о случаях мошенничества с сообщениями о выплате 1 тысячи гривен привитым от коронавируса.



Отмечается, что в сети распространяются ложные сообщения якобы от имени министерства здравоохранения, в которых предлагают пользователям предоставить контактные данные для выплаты 1 тысячи гривен людям, получившим полный курс прививок от COVID-19.



«В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета. Такие извещения поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах. Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям», — подчеркивают в пресс-службе Минздрава.



В министерстве предостерегают украинцев не доверять подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных.



«Напоминаем, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина "еПоддержка", которую анонсировал президент Украины, начнется 19 декабря 2021 года и продлится 12 месяцев. В рамках программы полностью привитые от ковида украинцы смогут гарантированно получить от государства 1 000 грн на виртуальные карты через сервис "Дія". Также разрабатывается механизм получения средств для тех людей, кто этим сервисом не пользуется», — отметили в Минздраве.



Там также добавили, что эта тысяча гривен не будет подлежать налогообложению. Кроме того, ее получение не отразится на начислении субсидий.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривен. Деньги будут зачислены вакцинированным на виртуальную карту в мобильном приложении «Дія». Предполагается, что за эти средства можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или купить билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы, а также приобрести книги.