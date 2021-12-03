Тысяча за вакцинацию: Кабмин увеличил бюджет программы до 8 миллиардов гривен в 2021 году

На финансирование программы по выдаче 1000 гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам Кабинет министров заложил 8 миллиардов гривен до конца 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Относительно 1000 гривен на поддержку бизнеса и мотивацию украинцев. Вчера во время голосования изменений к бюджету на этот год заложено на ети потребности в этом году 8 миллиардов гривен», — сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Премьер пояснил, что до конца года 1000 гривен смогут получить 8 миллионов граждан. В следующую среду Кабмин примет соответствующий порядок использования этот средств.



«Как и обещано, с 19 декабря эта программа в полной мере начнет работать с удобным использованием приложения или портала "Дія"», — резюмировал Шмыгаль.



Ранее в проекте изменений в бюджет на 2021 год было заложено 3 миллиарда гривен на финансирование программы. Вчера Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом.



Согласно документу, тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут потратить с 19 декабря на такие расходы:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов,

билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,

книги.

Воспользоваться этими деньгами можно будет в течение 4 месяцев после зачисления средств.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривен. Деньги будут зачислены вакцинированным на виртуальную карту в мобильном приложении «Дія».