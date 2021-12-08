Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи

В незаконных тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса сегодня содержат минимум 30 женщин. Они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



По данным омбудсмена, пятеро женщин нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.



Одной из таких женщин является учительница из Горловки Наталия Шило. Она была задержана летом этого года. Женщину, которая приехала из Киева проведать пожилую мать, обвинили в «шпионаже».



Денисова обратилась к главе миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с призывом посетить СИЗО-5 в Донецке, где содержится Наталья Шило и другие, с целью проверки соблюдения прав Натальи Шило и других удерживаемых лиц.

Среди тех, кто остался в плену группировки «ДНР», почти два с половиной года в Донецком СИЗО находится Елена Пех.