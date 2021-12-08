Зеленский надеется, что сегодня ТКГ согласует «Рождественское перемирие», обмен пленными и открытие КПВВ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы будут решены вопросы прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия КПВВ на Донбассе.



«Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными, и третий вопрос — открытие КПВВ», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андрее Пленковичем в Киеве.



Он отметил, что ети вопросы обсуждались и во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.



Зеленский позитивно оценил переговоры российского и американского лидеров.