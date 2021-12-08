Зеленский позитивно оценил разговор Байдена с Путиным

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает результаты переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.



«Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андрее Пленковичем в Киеве.



По словам Зеленского, победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, «наш суверенитет, нашу независимость».



«У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта — урегулировании войны на востоке нашего государства», — добавил президент.



Зеленский напомнил, что завтра состоится его телефонный разговор с Байденом, после чего он сможет прокомментировать детали переговоров президетов США и России.

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря по видеосвязи. Байден предупредил Путина, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и другие меры».