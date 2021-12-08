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Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции

08 декабря 2021, 18:59

Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции

Хранилище радиоактивных отходов на территории Донецкого казенного завода химических изделий группировка «ДНР» распиливает на металлолом. Об этом сообщил экс-глава Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

Он отметил, что Донецкий казенный завод химизделий раньше был стратегически важным для Украины, на нем производились боеприпасы и промышленная взрывчатка. В 2014 году он оказался в зоне боевых действий под обстрелами, там неоднократно горели склады боеприпасов.

По его словам, на территории завода находится хранилище радиоактивных отходов, на котором не соблюдалась ни одна из норм правильного обращения с опасными отходами. До оккупации хранилище уже находилось в аварийном состоянии.

«Анализируя эту территорию с помощью спутниковых снимков вместе с Государственным космическим агентством, мы обнаружили в непосредственной близости от расположения главного могильника радиоактивных отходов (западная часть территории завода), земляные работы, проводимые неустановленными лицами. Результатом этих работ стало появление нового концентрического котлована диаметром около 14 м наряду с ранее обнаруженным аналогичным котлованом. Несложно сделать выводы, что оккупационные власти дали добро на уничтожение части хранилища и распил резервуаров», — написал Фирсов.

Фото: Facebook Егор Фирсов

Он добавил, что остатки радиоактивных отходов оставили под открытым небом, а это приведет к заражению почв и вод радиоактивными веществами, наиболее опасными из которых являются уран и плутоний.

«Поэтому высока вероятность, что вся радиоактивная "грязь" может попасть непосредственно в Карловское водохранилище, где хранятся запасы питьевой воды Донецка. Водохранилище находится менее чем в 30 километрах от самого завода», — подчеркивает экс-глава Госэкоинспекции.

Он пояснил, что если человек потребляет радиоактивно загрязненную воду или вдыхает радиоактивный воздух, радионуклиды могут проникать в его организм, ошибочно воспринимающий эти радионуклиды за природные элементы.

«В таком случае стронций-90 заменяет стабильный кальций в организме, а цезий-137 — стабильный калий. Таким образом, радионуклиды откладываются в костях и мышцах соответственно и облучают человека изнутри в течение длительного времени, что приведет к заболеваниям и смерти. Не знаю, понимают ли это сторонники "русского мира", но нам точно нужно бить тревогу, и привлекать внимание СМИ к этой ситуации, потому что если у людей из кранов потечет зараженная радиацией вода — спасать их уже будет поздно», — заключил Фирсов.

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