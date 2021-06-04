«ДНР» переложила ответственность за загрязнение подземных вод на «недропользователей», в том числе за радиоактивные отходы

Группировка «ДНР» утвердила новые «правила охраны подземных водных объектов». «Документы» в сфере экологии были приняты сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба «правительства ДНР».



Как отмечается, ответственность за предотвращение и устранение последствий загрязнения подземных вод возложена на «субъекты хозяйствования, ведущие деятельность по недропользованию». Их обязали проводить соответствующие «профилактические и специальные мероприятия».



В числе таких мероприятий также указан контроль за радиационным загрязнением и объемами подземных вод: «наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подземных вод; наблюдение за уровенным режимом подземных вод; определение объемов добычи (извлечения) подземных вод в соответствии с проектной документацией и (или) техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых; определение объемов размещаемых попутных (пластовых) вод, радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I-V классов опасности в глубокие горизонты (коллекторы) и т.д.».



Принятыми «документами» предусмотрено, что эти мероприятия планируются «в проектной документации на проектирование и строительство объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, а также технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых».



В то же время ничего не говорится, кто несет ответственность за загрязнение подземных вод из-за уже закрытых и затопленных шахт, в частности шахты «Юнком» с захороненными радиоактивными веществами, в которой несколько лет назад боевики прекратили откачку воды, и радиация уже достигла горизонтов питьевой воды.