Украина подготовила документ, который выносит на внеочередное заседание ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе подготовила документ, который предлагает вынести на внеочередное заседание в ближайшее время. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Он отметил, что о подготовке такого документа договорились в ходе заседания ТКГ 8 декабря.



«Мы обсуждали вчера возвращение к неукоснительному выполнению мер по прекращению огня и еще несколько близких вопросов и договорились, что украинская сторона даст свой вариант решения этих проблем. Мы составили этот документ, переслали в ОБСЕ, ОБСЕ отправит российской стороне», — сказал Арестович.



По его словам, предварительно было принято решение о проведении внеочередного заседания в четверг, 9 декабря, или в ближайшее время — точная дата пока неизвестна.



«Вопросы по КПВВ, по обмену пленными — они все в этом документе, это такое пакетное предложение», — добавил спикер украинской делегации в ТКГ.