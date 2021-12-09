Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под кураторством российских военных проводится аудит незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Цензор.НЕТ».



По его словам, в проверке принимают участие военные из Южного военного округа России совместно с представителями генерального штаба РФ. Аудит направлен на проверку личного и списочного составов так называемых «армейских корпусов» НВФ «ЛНР» и «ДНР», исправность техники, находящейся на балансе «народной милиции».



Кроме того, согласно имеющейся информации, проверяют расходование финансовых средств, выделенных РФ на поддержание НВФ «ЛНР» и «ДНР». Проверка длится уже две недели.



«Наши источники информации в ОРДЛО нам сообщили, что о проверке из РФ стало известно после того, как в отдельных подразделениях армейских корпусах "ЛНР" и "ДНР" начали объявлять срочные сборы, боевую тревогу и т.д. Местные жители, опасаясь боевых действий уточнили, что происходит. В свою очередь родственники боевиков через несколько дней также сообщили информацию о военном аудите», — рассказал Лисянский.



Он добавил, что по предварительной информации, проверяющие из РФ не довольны положением дел в АК-1 и АК-2 (армейских корпусах), поскольку «списочный состав завышен, многие боевики из НВФ находятся либо на больничном, либо в отпуске по семейным обстоятельствам, часть техники не исправна, учебные занятия с личным составом не проводятся регулярно».