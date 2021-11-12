Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники

Россия продолжает наращивать военный контингент в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила «Восточная правозащитная группа».



В организации отметили, что на протяжении последних полутора месяцев собирали военную информацию в ОРДЛО.



Правозащитники констатируют, что такого перемещения военной техники, как в апреле 2021 года, не наблюдалось, но большая часть военной техники, которая была переброшена в апреле, осталась в местах своей дислокации на территории ОРДЛО.



Кроме того, по информации «Восточной правозащитной группы», в этот раз перемещали в основном не военную технику, а людской ресурс, то есть военнослужащих РФ.



«Часть из них была направлена в ОРДЛО, а другая часть была расположена в населенных пунктах на границе РФ и ОРДЛО (со стороны Донецкой области)», — сообщают правозащитники.



Также они приводят информацию о том, что в период с 21 сентября по 5 ноября в командовании Южного военного округа РФ прошло три крупных совещания, на которых акцентировали работу военных советников и инструкторов на местах по нескольким направлениям:

усиление координации между армейским корпусом «ЛНР» и армейским корпусом «ДНР», а также приведение АК-1 и АК-2 в единую общевойсковую структуру;

усиление работы с гражданским населением ОРДЛО для увеличения количества «военнослужащих» НВФ «ЛНР» и «ДНР»;

усиление работы над войсковым оснащением подразделений «народной милиции» за счет скрытых резервов на местах;

наращивание ударной группировки АК-1 и АК-2 НВФ «ЛНР» и «ДНР» при полной поддержке регулярных войск РФ и резервистов ЮВО РФ (программа БАРС).

«Если резюмировать, то РФ увеличивает количество военного контингента в ОРДЛО (людской ресурс). РФ укрепляет ударную группировку в ОРДЛО. Темпы увеличения — средние, и они продолжаются и сегодня», — подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».