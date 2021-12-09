Кабмин усовершенствовал механизм компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

Кабинет министров изменил порядок предоставления компенсации за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря, передает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Там подчеркнули, что изменения позволят улучшить механизм выплаты компенсаций гражданам.



Принятое постановление будет способствовать обеспечению прав пострадавших, в частности:

выплаты денежной компенсации за жилье, которое было разрушено, но на дату обследования полностью или частично отстроено;

предоставление возможности владельцам нескольких жилых объектов получить денежную компенсацию за все находящиеся в собственности объекты, а не только за один;

предоставление возможности пострадавшим, получившим денежную компенсацию за одну часть объекта, получить денежную компенсацию за другую часть того же объекта;

предоставление возможности подавать для проведения обследования информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а не только нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности;

предоставление, в случае несогласия с решением комиссии по обследованию, права на проведение повторного обследования с обязательным привлечением соответствующих специалистов;

предоставление возможности пострадавшим подавать сведения о прекращении права собственности только после положительного решения комиссии (сейчас решение о прекращении предоставляется к рассмотрению заявления);

предоставление права представителям органов местного самоуправления проверять предоставленную информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

внедрение механизма обследования уполномоченными представителями командующего объединенными силами жилья, расположенного на территории населенных пунктов, где установлены ограничения в пребывании и перемещении лиц;

приобщение к работе комиссий по обследованию до пяти представителей общественных объединений и неприбыльных организаций;

введение новой формы заявления о проведении обследования и выплаты компенсации, а также новой формы акта обследования жилья;

обязательства органов государственной власти проводить информирование населения о порядке предоставления денежной компенсации всеми возможными способами.



В Минреинтеграции пообещали вскоре обнародовать пошаговую инструкция по порядку и условиям получения денежной компенсации.

С начала 2021 года компенсацию предоставлено 458 пострадавшим, которые являются владельцами 384 объектов жилого фонда, на общую сумму более 106 миллионов гривен.