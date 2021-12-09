Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин усовершенствовал механизм компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

09 декабря 2021, 15:53

Кабмин усовершенствовал механизм компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

Кабинет министров изменил порядок предоставления компенсации за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря, передает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там подчеркнули, что изменения позволят улучшить механизм выплаты компенсаций гражданам.

Принятое постановление будет способствовать обеспечению прав пострадавших, в частности:

  • выплаты денежной компенсации за жилье, которое было разрушено, но на дату обследования полностью или частично отстроено;
  • предоставление возможности владельцам нескольких жилых объектов получить денежную компенсацию за все находящиеся в собственности объекты, а не только за один;
  • предоставление возможности пострадавшим, получившим денежную компенсацию за одну часть объекта, получить денежную компенсацию за другую часть того же объекта;
  • предоставление возможности подавать для проведения обследования информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а не только нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности;
  • предоставление, в случае несогласия с решением комиссии по обследованию, права на проведение повторного обследования с обязательным привлечением соответствующих специалистов;
  • предоставление возможности пострадавшим подавать сведения о прекращении права собственности только после положительного решения комиссии (сейчас решение о прекращении предоставляется к рассмотрению заявления);
  • предоставление права представителям органов местного самоуправления проверять предоставленную информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • внедрение механизма обследования уполномоченными представителями командующего объединенными силами жилья, расположенного на территории населенных пунктов, где установлены ограничения в пребывании и перемещении лиц;
  • приобщение к работе комиссий по обследованию до пяти представителей общественных объединений и неприбыльных организаций;
  • введение новой формы заявления о проведении обследования и выплаты компенсации, а также новой формы акта обследования жилья;

обязательства органов государственной власти проводить информирование населения о порядке предоставления денежной компенсации всеми возможными способами.

В Минреинтеграции пообещали вскоре обнародовать пошаговую инструкция по порядку и условиям получения денежной компенсации.

С начала 2021 года компенсацию предоставлено 458 пострадавшим, которые являются владельцами 384 объектов жилого фонда, на общую сумму более 106 миллионов гривен. 

Еще по теме

Организации
Кабинет министров
Прочее
Компенсация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
17:00
В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана
15:25
Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи
12:25
В центре Донецка демонтировали стелу «Россия»
09:49
«ДНР»: Более 500 новых пациентов с ковидом
09:30
В Донецке мужчина взял на ограбление ребенка
08:44
«ЛНР»: Еще 60 заболевших и 8 умерших от ковида
все новости
16:26
У Зеленского отреагировали на публикацию о возможном давлении США для частичной автономии Донбасса
15:57
Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году — Зеленский
15:53
Кабмин усовершенствовал механизм компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
14:58
Арестович: Украина готова обменять 60 удерживаемых лиц уже до Нового года
14:32
В Мариуполе от коронавируса умер новорожденный ребенок
13:59
Кабмин предлагает усилить ответственность за отрицание вооруженной агрессии России против Украины
13:31
На Луганщине выявили еще 146 случаев ковида, умерли 6 человек
13:04
ТКГ назвала обеспечение прекращения огня на Донбассе приоритетом
12:59
Прорывался через блокпост: Под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю
12:28
Вряд ли в ближайшее десятилетие: В США озвучили сроки вступления Украины в НАТО
12:22
Украинские военные на Донбассе показали Javelin. США не против их использования для самообороны
11:59
Генштаб РФ пригрозил Украине «пресекать провокации» на Донбассе
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:59
Коронавирус на Донетчине: 574 новых случая за сутки
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция