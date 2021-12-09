Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива

09 декабря 2021, 21:12

ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива

Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом сообщает ФСБ России, передает «РИА Новости». 

По данным ФСБ, утром в четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины вышел из порта Мариуполя и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

Там добавили, что украинская сторона не подавала заявок в порт оккупированной Керчи на прохождение «Донбассом» Керчь-Еникальского канала.

Подчеркивается, что в 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. Тогда российской стороной был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.

«В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — добавили в ФСБ.

Еще по теме

Места
Крым керченский пролив

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
17:00
В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана
15:25
Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи
12:25
В центре Донецка демонтировали стелу «Россия»
09:49
«ДНР»: Более 500 новых пациентов с ковидом
09:30
В Донецке мужчина взял на ограбление ребенка
08:44
«ЛНР»: Еще 60 заболевших и 8 умерших от ковида
все новости
21:37
Путин заявил, что происходящее на Донбассе «напоминает геноцид»
21:25
Грызлов рассказал о желании Украины включить Германию и Францию в СЦКК на Донбассе
21:12
ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива
20:40
Главы МИД Германии и Франции настаивают на мерах ЕС по украинскому урегулированию
20:10
Макрон заявил, что планирует переговоры с Зеленским и Путиным
19:26
В России не против участия США в «нормандском формате»
18:16
Во Франции заявили об «осторожности» в вопросах продажи оружия Украине
17:35
США ввели санкции против Портнова и Тупицкого
17:29
На Донбассе в результате обстрела пострадали два украинских военных
17:15
Зеленский принял участие в первой сессии Саммита демократии, инициированном Байденном
16:54
В ОРДЛО доставили почти 60 тонн продуктов от Красного Креста
16:50
Тысяча за вакцинацию: Стала известна процедура получения денег
16:26
У Зеленского отреагировали на публикацию о возможном давлении США для частичной автономии Донбасса
15:57
Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году — Зеленский
15:53
Кабмин усовершенствовал механизм компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция