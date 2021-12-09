ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива

Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом сообщает ФСБ России, передает «РИА Новости».



По данным ФСБ, утром в четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины вышел из порта Мариуполя и выдвинулся в направлении Керченского пролива.



Там добавили, что украинская сторона не подавала заявок в порт оккупированной Керчи на прохождение «Донбассом» Керчь-Еникальского канала.



Подчеркивается, что в 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. Тогда российской стороной был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.



«В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — добавили в ФСБ.