Штаб ООС опроверг, что корабль «Донбасс» шел в Керченский пролив

Судно Военно-морских сил Украины «Донбасс» не собиралось проходить через Керченский пролив. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Там отметили, что судно не входило в «чувствительные зоны» и выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу, добавили в пресс-центре.



Сообщение ФСБ России о том, что корабль «Донбасс» двигался в сторону Керченского пролива в пресс-центре ООС назвали фейком.



Сегодня вечером ФСБ заявило, что «Донбасс» находился на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива и требования изменить курс не выполняет. Российская сторона утверждала, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания.



Позже в ФСБ сообщили, что «Донбасс» лег на обратный курс от Керченского пролива.