У Зеленского по-прежнему надеются усилить «режим тишины», открыть два КПВВ и провести обмен до Нового года

Украина продолжит работу по усилению режима прекращения огня на Донбассе, рассчитывая установить устойчивое перемирие до Нового года. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на владу» на «1+1».



Он отметил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы, которые проходили с 7 по 9 декабря, участники не поддержали украинское предложение.



«Но мы продолжим эту работу. Мы хотим иметь ети результаты до конца года», — сказал Ермак.



Он уточнил, что речь идет о возвращении к режиму полного прекращения огня, открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое», проведение обмена удерживаемыми лицами.



В сообщении делегации Украины в ТКГ отмечается, что на заседании 9 декабря для «обеспечения устойчивого перемирия» украинская сторона предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации за счет представителей Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат. Однако предложение было отвергнуто Россией.



Кроме того, Украина предложила участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 10 декабря. Это предложение также отвергла Россией.



Также украинская делегация уточнила, что проведение обмена удерживаемыми лицами позволило бы освободить 60 человек.