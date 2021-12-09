Грызлов рассказал о желании Украины включить Германию и Францию в СЦКК на Донбассе

Украина на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы запросила включения Германии и Франции в состав СЦКК на Донбассе. Об этом по итогам переговоров заявил представитель России Борис Грызлов.



«Предложением украинской делегации было до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию», — сказал Грызлов.



Он охарактерезовал это предложение, как «абсурдное» и «несостоятельное». Вместе с тем, не объяснил почему.



По словам Грызлова после этого переговоры прекратились. Украинская сторона информацию об итогах встречи пока не публиковала.