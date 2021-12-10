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Еще 40 владельцев разрушенного жилья из прифронтовых городов Донетчины получат компенсацию

10 декабря 2021, 12:21

Еще 40 владельцев разрушенного жилья из прифронтовых городов Донетчины получат компенсацию

В Донецкой области комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии РФ, приняла решение о предоставлении денежной компенсации еще 41 человеку. Эти люди являются владельцами 25 объектов разрушенного жилья, 3 из которых находятся в поселке Пески, 7 – в поселке Широкино, 2 – в городе Красногоровка, 6 – в городе Марьинка, 6 – в городе Авдеевка, 1 – поселке Опытное.

«Таким образом, по результатам заседания 41 украинец получит компенсацию на общую сумму 7 миллионов 292 тысяч 850 гривен, что составляет более 291 тысяч гривен на один разрушенный объект», – рассказали в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В целом с начала ткущего года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 499 пострадавшим, у которых во владении 409 объектов жилого фонда. Общая сумма выделенной компенсации – 113,7 миллионов гривен.

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